Juventus, Barzagli non tradisce: «Missione compiuta»

MONTECARLO - E' stato la 'mossa a sorpresa' di Massimiliano Allegri, che lo ha schierato terzino dietro al più avanzato Dani Alves sacrificando inizialmente Cuadrado. La festa della Juventus a Montecarlo E l'esperto difensore azzurro ha risposto presente, contribuendo a innalzare un muro a difesa del capitano Buffon: «Abbiamo fatto parecchia fatica anche oggi ma per fortuna abbiamo ottenuto un ottimo risultato in vista del ritorno - ha detto Barzagli ai microfoni di 'Premium' dopo il 2-0 rifilato a domicilio al Monaco nell'andata della semifinale di Champions League -. Il Monaco davanti ha una qualità incredibile e quando sfidi questa squadra te ne accorgi ancora di più e capisci perché sono arrivati tra le migliori quattro d'Europa: hanno forza fisica, qualità e sono pericolosi. Anche in questo match hanno creato tre occasioni importanti che poi Buffon ha sventato. Un giudizio su Mbappè? L’avevamo studiato nei video e devo dire che è un giocatore devastante. Ha fisico e velocità e sa fare i movimenti giusti. Ha anche un grande fiuto del gol, sia lui che Falcao sono molto forti. Mbappè ha un grande potenziale e secondo me diventerà veramente forte». Champions League: l'ironia dei tifosi della Juventus dopo la vittoria Barzagli celebra poi il compagno Higuain, che ha deciso la sfida con una doppietta: «Gonzalo in Champions non ha fatto tantissimi gol ma ha giocato più per la squadra rispetto al campionato. In questa partita invece è tornato a fare il grande goleador che è, anche grazie a delle scommesse che ha con me e con Chiellini. Per noi è importante che abbia segnato questa doppietta perché ai centravanti pesa un pochino quando non segni per un po’ di gare: siamo molto felici».

