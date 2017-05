Biglietti finale Champions: guida alla vendita

Ecco come i tifosi della Juve potranno acquistare i tagliandi per Cardiff

TORINO – Prima i fedelissimi, poi gli altri. Questa la logica politica adottata dalla Juventus per la finale di Champions League in programma il 3 giugno a Cardiff conquistata ieri sera dalla Juventus grazie al 2-1 sul Monaco nella semifinale di ritorno. Due infatti le fasi di vendita previste, come ha spiegato lo stesso club in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.



IL COMUNICATO - «La prima – si legge nella nota dei campioni d’Italia - sarà dedicata agli abbonati, che avranno a disposizione tre tipologie di pacchetti: il pacchetto comprendente biglietto e volo A/R; il pacchetto comprendente biglietto e viIlaggio in autobus A/R; il biglietto libero da vincoli di viaggio, le cui modalità andranno comunque comunicate a Juventus al momento dell'acquisto. Parallelamente si terrà anche la fase riservata ai Soci Juventus Premium Club, con offerte specifiche i cui dettagli saranno comunicati in seguito. La seconda fase di vendita sarà riservata a: J1897 Member; Premium Member; Tesserati Club Doc».