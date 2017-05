Bale punta la Juventus: «Grazie Real, a Cardiff ci sarò» 

MADRID - «Sono molto orgoglioso della mia squadra per quanto fatto nella notte. Adesso continuo il lavoro per recuperare ed essere pronto al ritorno in campo». Parola di Gareth Bale, attaccante del Real Madrid costretto da un infortunio a tifare da lontano per i compagni, battuti 2-1 al ‘Calderon’ dall’Atletico ma in festa per la finale di Champions League conquistata grazie al 3-0 della semifinale di andata al ‘Bernabeu’. Champions League, Juventus-Real Madrid: una sfida da 23 finali Un uomo importante per Zinedine Zidane, tecnico dei ‘blancos’ che si è già detto intenzionato a schierare Bale nella partita in programma a Cardiff il 3 giugno se prima di allora riuscirà a giocarne almeno un’altra. Una presenza, quella del gallese pronto a ogni sacrificio pur di scendere in campo davanti ai suoi connazionali, che rappresenterebbe di certo un problema in più per Gigi Buffon e la super difesa della Juventus.

So proud of the team last night and now continuing my recovery to get back out on the pitch! #HalaMadrid pic.twitter.com/1YrhGuitrT — Gareth Bale (@GarethBale11) 11 maggio 2017

