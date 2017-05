Xavi: «Buffon meriterebbe Champions e Pallone d'Oro»

ROMA - «Buffon meriterebbe di vincere la Champions League e il Pallone d'Oro, sarebbe un riconoscimento alla sua carriera». Ne è convinto Xavi, ex capitano del Barcellona, intervistato dal quotidiano sportivo spagnolo As a Doha. In vista della finale di Cardiff, Xavi non azzarda un pronostico: «La Juventus sta bene ed è uno squadrone, ha dimostrato grandi qualità difensive, ma per me la finale è al 50 per cento».

MESSI - Xavi si augura che Messi resti al Barcellona anche in futuro: «È il migliore calciatore del mondo, credo che alla fine rinnoverà e continuerà a essere leader della squadra. Il Barcellona ha bisogno di Messi e Messi ha bisogno del Barcellona».