Juventus-Real, Dani Alves: «Godiamoci questa finale. E vinciamola»

CARDIFF - Se c’è qualcuno che sa come vincere la Champions League quello è Dani Alves, che dopo le tre alzate con la maglia del Barcellona cercherà di calare il poker con la Juventus domani sera a Cardiff, nella sfida del ‘Millenium Stadium’ contro il Real Madrid: «E' un qualcosa di molto speciale poter vivere questa giornale e ritrovarsi in campo a fianco di grandissimi giocatori, per disputare un’altra finale di Champions League con il mondo che si fermerà per guardarla - ha detto il brasiliano, seduto al fianco del capitano Gigi Buffon nella classica conferenza stampa della vigilia -. Siamo dei privilegiati e dobbiamo goderci questo momento e far sì che sia una serata speciale. Se mi sento più responsabilità verso i più giovani per la mia esperienza? Ripeto, bisogna vivere i momenti perché sono i momenti che fanno la storia e noi dobbiamo cercare di scrivere nuove pagine giorno per giorno». Juventus, Dani Alves e la sua Joana sono già pronti per Cardiff Una missione da compiere anche per un compagno e capitano speciale: «La vita mi ha portato qui alla Juventus e ora posso rivivere un sogno già vissuto, mentre alcuni colleghi non ne avevano ancora avuto la possibilità ma se lo meritano. Uno come Buffon deve avere una Champions League in bacheca, sarebbe una cosa fantastica vincere una coppa con lui prima che lasci il calcio. Io non sono una stella, mi sento un perenne apprendista e un lavoratore della Juventus che vuole continuare a realizzare questo sogno: ora ci siamo vicinissimi e dobbiamo cogliere questa preziosa occasione. Se riesco a dormire? Benissimo, come tutti i giorni e consiglio di farlo anche ai compagni perché poi la sera c’è da lavorare sodo. La nostra migliore dote è la forza come squadra, la forza colelttiva che può essere superiore a quella dell’avversario».

PENSIERO POSITIVO - Centrare il terzo ‘triplete’ in carriera lo proietterebbe nella storia, ma Dani Alves non sembra interessarsene più di tanto: «Queste sono cose utili solo per le statistiche, non serve molto pensarci. Ogni giorno bisogna fare qualcosa di nuovo e scrivere nuove pagine. Non sono una persona che pensa a sé stessa, io sto bene se chi sta vicino a me sta bene. In uno sport di squadra il successo non è di una persona soltanto». La sexy Paola Saulino ha un debole per Higuain Ma uno dei più temuti dagli avversari è proprio lui, che ha saputo far loro male diverse volte in passato: «Io bestia nera del Real Madrid? Riuscire a batterli anche questa volta con la Juventus sarebbe la ciliegina sulla torta. Loro comunque non sono necessariamente favoriti, perché di fronte ci sarà una grande squadra e non solo Dani Alves. Abbiamo fatto tanta strada per arrivare qui e ora vogliamo raggiungere la meta. La Juventus non vince da vent’anni e nell’ultima finale persa con il Real pare che il gol di Mijatovic fosse in fuorigioco, quindi abbiamo motivazioni speciali. Dobbiamo scendere in campo senza paura e con ambizione, con voglia di vincere di agguantare la coppa per consentire al nostro presidente d sfilare con la Champions. Giocheremo con energia, allegria e positività: questo sarà il nostro spirito».

