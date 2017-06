Morata: «Io in Italia? Sicuramente no»

ROMA - «Ho questa gente nel cuore, per sempre, provai questa delusione nel 2015 e so cosa vuol dire uscire sconfitti da una finale. Complimenti alla Juve, che ha disputato una grande Champions. Io in Italia? Sicuramente no. Il Milan? L'ho letto sul giornale, io sono contento a Madrid, è la mia città e la mia squadra. La Juve è la mia seconda casa, ma non si sa mai». Così Alvaro Morata dopo la vittoria in Champions del Real Madrid e sulle voci di mercato che lo vogliono vicino al passaggio nel Milan.

