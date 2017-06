Juventus, ora Higuain divide il popolo bianconero

Il centravanti arrivato in estate per garantire il salto di qualità in Europa preso di mira dal popolo bianconero. E a Napoli si godono la 'rivincita'

ROMA – Il mondo di Gonzalo Higuain si è rovesciato in 90’ e - al termine della finale Champions League a Cardiff che ha visto il Real Madrid travolgere la Juventus con un perentorio 4-1 -proprio il centravanti argentino, l'uomo della speranza arrivato in estate proprio per garantire il salto di qualità in Europa, è stato il bianconero più preso di mira dai tifosi riuscendo nell’impresa apparentemente impossibile di mettere d’accordo juventini e napoletani.

FUORI DAL MILLENNIUM - C’è chi gli dà la colpa già nell’immediato e traumatico post partita all’uscita dal Millennium Stadium. Champions League, la Juve perde in finale: i social si scatenano Si va da «Higuain non mi piace, segna solo al Crotone e all’Atalanta. Non avrei pagato 90 milioni e non li vale» a «Higuain il peggiore. Ronaldo ha tocca due palle e ha fatto due gol. I nostri anche se di palle ne hanno toccato non hanno fatto niente», anche se qualcuno lo difende sostenendo che «il suo suo mestiere è quello del bomber: se gli arriva il pallone fa un gol, ma non gli è arrivato ed è rimasto a secco».

NEL MIRINO DEI SOCIAL – Non meno duri i post dedicati al ‘Pipita’ sui social, dove c’è chi ricorda che «da quando Higuain è andato via da Madrid il Real ha vinto tre Champions League in quattro anni» a chi giudica l’investimento fatto per acquistarlo «fallimentare: preso per vincere la Champions, si conferma eterno secondo». Real Madrid campione e spogliarello sexy per Daniella Chavez Su Twitter c’è poi chi bolla il centravanti come «Un bradipo da 90 milioni» e chi ricorda come in carriera aveva già «perso la Supercoppa a Doha contro il Milan, una finale di Coppa del Mondo e due di Coppa America». Una piccola rivincita dunque per i tifosi napoletani, puniti dal loro vecchio idolo in Coppa Italia e in campionato ma sconfitti dal super Real proprio come è accaduto alla corazzata Juventus: «Hai avuto ancora ragione tu, DeLa: hai venduto a 90 milioni un ottimo calciatore che non sarà mai un fuoriclasse».

CHAMPIONS, I TIFOSI JUVENTINI CONTRO HIGUAIN (VIDEO)