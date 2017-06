Striscione sotto casa Buffon: «Gracias Real Madrid»

ROMA - Non c'è pace per il portiere della Juventus Gigi Buffon che deve ancora sopportare gli sfottò avversari dopo il ko in finale di Champions a Cardiff contro il Real Madrid (la terza finale persa per il numero uno bianconero dopo quelle contro Milan e Barcellona).

Durante la notte è apparso uno striscione sotto casa di Buffon, in Toscana: la scritta, eloquente, riporta il testo "Gracias Real Madrid". Sicuramente lo scherzo di qualche tifoso avversario che ha voluto ricordare al portiere della Juve la sfortunata notte di Cardiff.