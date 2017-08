Napoli-Nizza, Sarri e le mosse Champions

Il tecnico al lavoro a Castelvolturno per mettere a punto la tattica per battere i francesi. San Paolo verso il tutto esaurito

Napoli, arriva un nuovo avversario: con Sneijder c'è anche Yolanthe Cabau NAPOLI - A Castel Volturno Sarri mantiene la squadra concentrata, mentre cresce a dismisura l'attesa per il preliminare di Champions League di dopodomani sera al San Paolo contro il Nizza. È il primo dei due impegni che, nell'arco di una settimana, decideranno i destini europei degli azzurri. Superare i francesi significherebbe partecipare alla Champions, uscire sconfitti vorrebbe dire dover affrontare nella stagione che sta per cominciare l'Europa League. Il ritorno economico per la società, nell'uno o nell'altro caso, sarebbe completamente diverso. La Champions League frutterebbe una cifra oscillante intorno ai 30 milioni di euro. L'attesa per la gara del San Paolo è altissima e si va verso il tutto esaurito.

NIZZA SENZA BALO E SNEIJDER

L' allenatore azzurro, in ogni caso, va per la sua strada e continua a preparare la doppia sfida con il solito scrupolo. La sfida si deciderà probabilmente sul piano atletico. Il Nizza - privo di Mario Balotelli e del nuovo arrivato Wesley Sneijder, entrambi non convocati - tenterà di sfruttare la velocità ed una preparazione che dovrebbe essere in una fase leggermente più avanzata rispetto al Napoli, considerato che la Ligue 1 francese è già arrivata al secondo turno, anche se il Nizza ha perso entrambe le gare. Oggi il Napoli ha svolto un allenamento pomeridiano. La squadra in avvio ha svolto attivazione senza palla e di seguito lavoro sulla rapidità. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Domani allenamento ancora di pomeriggio. Non è un caso che Sarri punti molto sulla velocità. Contrastare adeguatamente il Nizza su questo terreno significherebbe aver fatto un bel pezzo di strada verso la vittoria. Lasciare correre senza opposizione adeguata i velocisti francesi potrebbe rappresentare un pericolo tutto da valutare per gli azzurri.

