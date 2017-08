Champions, De Laurentiis senza paura: «Bellissime sfide, avanti Napoli» 

NAPOLI - «Bellissime sfide in Champions! Avanti così tutti insieme appassionatamente». Questo è il commento su Twitter del presidente Aurelio De Laurentiis dopo il sorteggio del girone di Champions League che vedrà il suo il Napoli opposto a Manchester City, Shakhtar Donetsk e Feyenord nel gruppo F. E in effetti il club partenopeo può tutto sommato sorridere, perché Sarri pesca come testa di serie gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, buona squadra ma certo non una corazzata come le altre di prima fascia, e come quarta il Feyenoord campione d'Olanda che nel frattempo ha perso pezzi importanti come Karsdorp e Kongolo, mentre Kuyt si è ritirato dopo la conquista del titolo.

Bellissime sfide in Champions ! Avanti così tutti insieme appassionatamente #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 24 agosto 2017

DERBY BELGA - La sfida con Pep Guardiola e il suo Manchester City si prospetta poi come una delle più belle in assoluto e il Napoli può giocarsi le sue carte per puntare con decisione alla fase a eliminazione diretta. Un duello, quello con il City, che aspetta con ansia il belga Mertens il quale non sembra veder l'ora di affrontare i suoi connazionali De Bruyne e Kompany. A loro l'attaccante azzurro ha già lanciato la sfida su Twitter, ottenendo peraltro un'immediata risposta.