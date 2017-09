Champions League Napoli, Hamsik: «Obiettivo quarti di finale»

Il capitano azzurro vuole migliorare il risultato della scorsa stagione: «Il nostro girone non è dei più difficili: con Sarri siamo migliorati tanto»

NAPOLI - Dopo la vittoria di Bologna, la mente di Marek Hamsik è già alla sfida di mercoledì in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. "Non siamo nel gruppo più difficile, ma tutte le squadre hanno qualità - dice il capitano del Napoli sul proprio sito ufficiale -. Lo Shakhtar partecipa regolarmente alla Champions League, il Feyenoord ha vinto il campionato olandese e il Manchester City non ha bisogno di presentazioni". Bologna-Napoli 0-3, Sarri fa tris al Dall'Ara

Hamsik, che in Champions League ha giocato 24 volte, segnando 5 reti, crede nelle possibilità del Napoli di fare meglio della scorsa stagione. "In Ucraina sarà una partita difficile, ma noi abbiamo qualità - continua lo slovacco -. Negli ultimi due anni, poi, siamo migliorati significativamente grazie alla guida di Sarri: il nostro obiettivo è quindi quello di arrivare ai quarti di finale. Una volta lì, poi, tutto è possibile".