Champions League, sospesa vendita biglietti ai tifosi del Feyenoord per la partita di Napoli

NAPOLI - Il prossimo 26 settembre il Napoli ospiterà il Feyenoord allo stadio San Paolo per l'esordio casalingo in Champions League. Ma per il momento non c'è ancora l'ok alla presenza dei turbolenti tifosi olandesi al seguito. Sono ancora fresche le immagini degli scontri di Piazza di Spagna prima della sfida di Europa League del febbraio 2015 contro la Roma, per questo si sta ancora valutando se aprire o meno la trasferta agli ospiti.

Hooligans Feyenoord, il giorno dopo agli scontri

BIGLIETTI - Lunedì saranno messi in vendita i biglietti per la partita Napoli-Feyenoord, ma il club azzurro comunica che: «In attesa di definizione da parte delle autorità competenti, la Questura di Napoli ha disposto, al momento, che la vendita è vietata ai cittadini olandesi». Fino al 21 settembre avranno diritto di prelazione sul proprio posto gli abbonati della stagione in corso.

La Barcaccia di Piazza di Spagna devastata

LAZIO-NAPOLI - Intanto, per il match Lazio-Napoli di mercoledì 21 settembre l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha ammesso la presenza dei tifosi del Napoli allo stadio Olimpico di Roma.