Aguero recupera a tempo di record: il Napoli è avvisato

MANCHESTER - Recupero a tempo di record per Sergio Aguero. Ad appena due settimane dall'incidente in auto ad Amsterdam, in cui ha rimediato la frattura di una costola, il Kun è tornato ad allenarsi ieri col gruppo di Guardiola e si è detto pronto a tornare in campo nonostante si prevedesse un mese di stop. Il 29enne attaccante argentino ha postato una sua foto in allenamento scrivendo: «Sono pronto».

L'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Aguero

Vuelta a los entrenamientos y preparado!! Back to training. I am ready ! Un post condiviso da Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) in data: 12 Ott 2017 alle ore 12:54 PDT

L'attaccante del Manchester City ha poi aggiunto, parlando all'emittente satellitare Tyc Sports: «Non so ancora se giocherò sabato (il City è impegnato in Premier League contro lo Stoke City, ndr). Mi sono allenato normalmente. L'incidente? Quando un giocatore è libero va a Londra, in Italia, in Spagna. Ho la fortuna di conoscere l'agente di Maluma (un cantante colombiano, ndr), mi ha invitato al concerto e sono andato. Ho avuto quasi due giorni di riposo ed ero sulla strada per l'aeroporto quando è successo tutto. Uno puo' pensare: 'perche' sono andato?'. Ma è difficile immaginare che possa capitarti una cosa del genere». Tocchera' ora a Guardiola valutarne il possibile impiego domani in Premier League ma, soprattutto, martedì in Champions League contro il Napoli. (in collaborazione con ItalPress)