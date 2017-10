Marek Hamsik: «Manchester City, attento: questo è il mio Napoli più forte»

Il capitano parla alla vigilia della sfida contro il City di Guardiola: «Sarà uno spot per il calcio. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi»

ROMA - «Gli elogi di Guardiola? Fanno piacere e possiamo dire lo stesso del Manchester City. Ci aspetta una grande sfida, siamo pronti». Parola del capitano del Napoli Marek Hamsik che ai microfoni di Premium Sport ha commentato la vigilia della sfida di Champions League contro il club inglese: «Non so se Guardiola si dovrà adattare al nostro gioco, di sicuro il City e il Napoli sono due squadre che amano tenere palla e fare un bel calcio. Se la sfida di domani sarà uno spot per il calcio? Sì, è una sfida affascinante fra due squadre che segnano tanti gol e giocano a viso apero. A differenza loro noi abbiamo sbagliato la prima partita in Ucraina e non possiamo permetterci ulteriori passi falsi.

Contro lo Shakthar non era la gara nostra ed è giusto che non abbiamo fatto punti. Col Feyenoord siamo migliorati e abbiamo fatto tre gol che è importante per la differenza reti. La Champions è di altissimo livello ed è sempre complicato affrontare queste partite. Sarà dura ma vogliamo fare bene. Tornare a Manchester sei anni dopo quel mitico 1-1 è sempre bello anche se è tutto diverso rispetto ad allora. Il Napoli in questi anni è cresciuto molto, è la squadra più forte nella quale ho giocato. Se firmerei per l'1-1? Non pensiamo a questo ma solo a fare una grande gara. L'aggancio a Maradona domani? Sarebbe bellissimo ma prima guardiamo il risultato della squadra, conta di più dei record personali», ha concluso Hamsik.