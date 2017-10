Manchester City-Napoli, il terzo tempo tra Sarri e Guardiola

MANCHESTER (Inghilterra) - L'anno scorso Sarri disse: "Guardiola ha fatto dei danni al calcio". Ma furono parole di stima, nonostante l'apparenza. "Avendo fatto bene sin da subito, ha convinto diverse società a provare a fare altrettanto lanciando e bruciando troppo presto giovani allenatori". Alla vigilia di Manchester City-Napoli, poi, entrambi si sono scambiati parole al miele. "Il Manchester City è attualmente la squadra più forte al mondo" aveva detto Sarri. "Guardo il Napoli e imparo molto" svelava Guardiola a 24 ore da un match che i suoi hanno dominato nei primi 35 minuti, salvo poi giocare alla pari con un Napoli più combattivo, più bello, più cattivo, tanto da far dire in conferenza stampa al manager del City: "Non ho mai incontrato né da calciatore né da allenatore una squadra come il Napoli". Al termine del match, poi, Guardiola e Sarri si sono incontrati per un terzo tempo speciale nell'ufficio del manager catalano. Manchester City-Napoli: i Top & Flop

"Maurizio Sarri è stato accolto da Pep Guardiola nel suo ufficio personale dell'Eithad Stadium. Incontro cordiale nel corso del quale i due tecnici si sono scambiati reciproci complimenti e si sono dati appuntamento al San Paolo per una sfida di ritorno di qualità". si legge sul sito ufficiale del Napoli.