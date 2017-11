Non basta la vittoria contro il Barcellona questa sera all'Allianz Stadium. Ecco le possibili soluzioni per accedere agli ottavi

ROMA - I bianconeri possono qualificarsi agli ottavi già stasera: vincendo oppure pareggiando, a patto che lo Sporting Lisbona, nell’altra partita del girone, non batta l’Olympiacos. Se i due match di stasera dovessero finire in pareggio, la Juve manterrebbe tre punti in più sui portoghesi e il vantaggio dello scontro diretto..

Juventus-Barcellona in diretta dalle 20.45