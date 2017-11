Simeone: «Nainggolan sarebbe straordinario per noi». Il belga: «Ho scelto la Roma»

MADRID (SPAGNA) - Diego Simeone lo corteggia, ma Radja Nainggolan non si fa tentare. A Premium Sport l'allenatore dell'Atletico Madrid risponde così alla domanda sul Ninja della Roma: «Sarebbe straordinario per noi». Il centrocampista belga ringrazia, ma tranquillizza i tifosi romanisti: «Come rispondo? Sono parole che fanno piacere, ma io ho detto tante volte che ho scelto di restare a Roma e sono contento di averlo fatto. Perché dovrei cambiare?». Poi un commento sulla partita, c'è rammarico per il risultato: «Di Francesco ha detto che non siamo stati "cattivi"? Se lo ha detto, vuol dire che ha i suoi motivi. Dopo il gol ci siamo disuniti, ma restiamo fiduciosi». Atletico Madrid-Roma 2-0: Griezmann e Gameiro stendono Di Francesco

Stato d'animo all'opposto in casa dell'Atletico Madrid che grazie alla vittoria contro la Roma, tiene vive le speranze qualificazione. Simeone esulta: «Abbiamo fatto una partita importante - dice a Premium Sport - simile a quella di Roma, dovevamo vincere anche lì ma il portiere fece una partita straordinaria. Salvo l’inizio, quando ci hanno pressato bene, piano piano creavamo situazioni pericolose. I cambi ci hanno dato l‘impulso per fare la partita».

