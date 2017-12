Barzagli: «Sullo spogliatoio chiacchiere infondate, il gruppo è unito» 

ROMA - Barzagli è pronto per un'altra battaglia. Dopo la vittoria con il Napoli, c'è un'altra sfida fondamentale con l'Olympiacos: «Stiamo bene perché le vittorie come quelle di Napoli fanno bene a tutti - dice il difensore della Juventus in conferenza stampa - siamo molto sereni ma anche molto concentrati per la partita di domani che è fondamentale. Champions League, la Juventus testa il campo ad Atene Le chiacchiere sullo spogliatoio? Credo che la forza della Juve sia sempre stata il gruppo, quindi penso che tutto quello che si dice in giro si basi su notizie infondate».

MENTALITA' - È cambiato qualcosa nella mentalità? «La mentalità è sempre stata la stessa - assicura Barzagli - ce l'abbiamo nel dna, non è cambiato niente, con il Napoli abbiamo fatto una partita tosta, che forse non facevamo da tanto tempo, abbiamo fatto una grandissima gara sotto tutti i punti di vista e questo ci deve dare una spinta in più».

OLYMPIACOS - Quali insidie nasconde la partita con l'Olympiacos? «Se ci sono delle insidie saremmo dei folli a caderci. Sappiamo quanto è importante la partita domani, e non sarà per niente facile, nel loro stadio vorranno far bene, è una partita complicata e dovremmo stare molto concentrati e attenti. Douglas Costa è un giocatore che può fare la differenza a livello di uno contro uno e questo per noi è importante. Ha avuto un periodo di assestamento perché non è facile venire in Italia e capire la nostra filosofia di gioco, ma adesso sta facendo grandi prestazioni e ci sta dando una grande mano».