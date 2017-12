Champions League Feyenoord-Napoli 2-1, il tabellino

ROTTERDAM - Si chiude 2-1 per i padroni di casa la gara tra il Feyenoord e il Napoli. Nel primo tempo, Zielinski porta avanti i suoi in avvio, il pareggio degli olandesi arriva al 33' con Jorgensen. Nel finale, Feyenoord in 10 per il rosso rimediato da Vilhena, ma in pieno recupero arriva il raddoppio di St. Juste.

TUTTO SULLA CHAMPIONS

NUMERI E STATISTICHE

FEYENOORD (4-3-3): Vermeer; Nieuwkoop (31' st St. Juste), van Beek, Tapia, Malacia; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen (27' st Larsson), Boetius. A disposizione: Jones, Basacikoglu, Diks, Kramer, Hansson. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio (19' st Mario Rui), Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan (15' st Rog), Diawara, Hamsik; Callejon (29' st Ounas), Mertens, Zielinski. A disposizione: Sepe, Chiriches, Jorginho, Giaccherini. All. Sarri.

ARBITRO: Oliver (Gran Bretagna)

MARCATORI: 2' pt Zielinski (N), 33' pt Jorgensen (F), 46' st St. Juste (F)

NOTE: Espulso Vilhena (F), al 38' st per gioco falloso. Ammoniti: Vilhena, St. Juste (F); Mertens (N). Recupero: 0' pt, 3' st.