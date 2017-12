Champions League, date e orari degli ottavi di finale: programma completo di Juventus e Roma

Tutte le date dei match in programma tra febbraio e marzo

ROMA - La Uefa ha ufficializzato le date di tutte le partite degli ottavi di finale di Champions League. Tutti i match si giocheranno alle ore 20.45 tranne Besiktas-Bayern Monaco, in programma alle ore 18.

Ecco di seguito tutte le date degli ottavi:

ANDATA

JUVENTUS-Tottenham 13/02/2018

Basilea-Manchester City 13/02/2018

Porto-Liverpool 14/02/2018

Real Madrid-Psg: 14/02/2018

Bayern Monaco-Besiktas 20/02/2018

Chelsea-Barcelona 20/02/2018

Shakhtar Donetsk-ROMA 21/02/2018

Siviglia-Manchester United 21/02/2018

RITORNO

Liverpool-Porto 6/03/2018

Psg-Real Madrid: 6/03/2018

Tottenham-JUVENTUS 7/03/2018

Manchester City-Basilea 7/03/2018

Manchester United-Siviglia 13/03/2018

ROMA-Shakhtar Donetsk 13/03/2018

Barcellona-Chelsea 14/03/2018

Besiktas-Bayern Monaco 14/03/2018 ore 18

IMPEGNI JUVENTUS - La sfida di andata fra Juventus e Tottenham capiterà fra la trasferta di Firenze e il derby contro il Torino. La trasferta inglese al ritorno cadrà fra la sfida contro la Lazio all'Olimpico e il match casalingo contro l'Udiunese.

IMPEGNI ROMA - La Roma volerà in Ucraina il 21 febbraio subito dopo aver affrontato in campionato l'Udinese al Friuli e prima di giocare contro il Milan in casa. Al ritorno invece Di Francesco se la vedrà contro gli ucraini dopo la sfida interna di campionato contro il Torino e prima della trasferta di Crotone.