Ma adesso serve la Roma over

La Roma un tempo solo, il primo: e avrebbe potuto chiuderlo addirittura con il doppio vantaggio; nella ripresa, dopo aver subìto il primo cazzotto (errore decisivo di Florenzi), è rimasta a lungo tramortita ed è stata tenuta in piedi da Alisson. Il secondo colpo, un gancio da fermo di Fred, ha chiuso il risultato che è rimediabile, ma sempre tenendo conto del fatto che i brasiliani dello Shakhtar - di ucraino hanno davvero poco - giocano la stessa partita sia in casa sia fuori.

Meglio essere sintetici e chiari, le cose sono andate esattamente così. Aggiungo che Florenzi non era presentabile e che Peres (c’è) di segnalabile ha uno straordinario salvataggio al novantesimo. Sono mancati in parte (la seconda) Nainggolan e Perotti, Dzeko e Kolarov, i giocatori dai quali bisogna pretendere di più, il salto ai quarti.

E poi c’è il ragazzo con la faccia da Chucky la bambola assassina che sta facendo innamorare tanta Roma. Perché, come spiegava giorni fa Di Francesco, “Cengiz ha la capacità di risolvere la partita in qualsiasi momento”.

In effetti ultimamente la spacca. Soprattutto da quando, qualche settimana fa, si è messo a pensare in italiano e ha capito che si può giocare anche in undici e non sempre da soli.

Under ha colpi sensibili, la rapidità che manca a molti suoi compagni e il coraggio di puntare l’uomo: lo supera una volte su tre, ma si sta applicando. E’ intraprendente e audace, in una sola parola: fresco. Non è Salah, né il miglior Mahrez: ma sta imparando in fretta la lezione, ovvero i movimenti giusti per diventare la spalla ideale dell’anima lunga Dzeko.

Serviva un Under per dare un senso compiuto a una squadra che dopo un lungo periodo di appannamento sta recuperando tono e fiducia; serviva un ventunenne per innervare una formazione la cui età media, ieri, sfiorava i 30 anni (29,6). Trenta, già, anche se talvolta ne dimostra quindici.