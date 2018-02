«Nessuna domanda su Pogba?». Mourinho abbraccia il giornalista

ROMA - «Posso abbracciarti?». Non capita tutti i giorni di vedere José Mourinho fare i complimenti ad un giornalista. E' accaduto ieri sera con un cronista dell'emittente "BT Sport" che ha avuto il merito di chiedere allo Special One della prestazione del giovane Scott McTominay in una dopo partita dominato dal caso Pogba: «In conferenza stampa mi hanno chiesto solo di Paul e non dei motivi per i quali ho scelto McTominay al suo posto. Il ragazzo ha giocato benissimo in pressione su Banega, bloccando tutte le fonti di gioco del Siviglia», ha esclamato felice Mourinho dopo l'abbraccio al giornalista.

"Scott McTominay played very well..."



"Can I hug you?! Thank you, thank you!"



"No more Pogba questions!" @DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ