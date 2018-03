Champions League, tra Barcellona e Roma precedenti in perfetta parità

ROMA - Roma e Barcellona si sfideranno per la terza volta in Chanpions League, ma è la prima in una fase finale. I precedenti sono in perfetta parità: sui 4 incontri disputati 1 vittoria a testa e 2 pareggi.

CHAMPIONS STORY

Il 26 febbraio del 2002 all'Olimpico finì 3-0 (Emerson, Montella, Tommasi) per la Roma. L'ultimo precedente, che risale al 24 novembre del 2015, invece la vittorià andò al Barça con un pesante 6-1 (doppietta di Suarez e Messi, Piqué e Adriano).

PUNTI DI FORZA

Inutile girarci intorno: Leo Messi non è classificabile né catalogabile come "avversario da temere" o "più pericoloso". E' semplicemente di un altro pianeta, lo ha dimostrato mercoledì sera contro il Chelsea con una doppietta stratosferica (e un assist) con cui ha raggiunto quota 100 nella competizione. Poi ci sono gli altri, gli "umani" come Iniesta o Suarez. Punti deboli? Difficile trovarne. Anche l'esperienza è dalla parte dei Catalani, che hanno alzato la coppa 5 volte.

MOMENTO ATTUALE - Il Barcellona è in finale di Coppa del Re ed è primo nella Liga con 8 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid. A differenza della Roma , impegnata nella corsa per il terzo posto, potrà amministrare le forze in vista del doppio confronto che si terrà il 4 e il 10 aprile con la prima sfida al Camp Nou.