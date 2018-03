Roma-Barcellona: si apre la caccia al biglietto. Giovedì scatta la vendita libera

ROMA - Pronti via: è partita oggi la vendita dei biglietti per l’incontro Roma-Barcellona, in programma allo Stadio Olimpico il 10 aprile 2018 alle ore 20:45. Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita con le seguenti modalità: prevendita riservata ai titolari di Abbonamento Champions (3 gare) su tutti i posti disponibili ed ai titolari di Abbonamento Campionato alle speciali tariffe a loro riservate. Barcellona-Roma, la sfida per ruolo per ruolo: è davvero una missione impossibile?

VENDITA LIBERA - Da giovedì 22 marzo la vendita libera con i seguenti prezzi: abbonati 3 gare Ucl/Campionato: Curve 35 euro, Distinti 50, Tevere 85 Tevere Famiglia all-in e parterre 55, Montemario 85 Montemario Top 120. Prezzi vendita libera: Curve 40 euro, Distinti 60, Tevere 90, Tevere Famiglia all-in e parterre 65, Montemario 95, Montemario Top 130.

ANDATA - Per quanto riguarda la gara d'andata al Camp Nou di Barcellona, in programma il 4 aprile, i tagliandi per il settore ospiti, riservato ai tifosi giallorossi, saranno messi in vendita dalla prossima settimana al costo di circa 90 euro.