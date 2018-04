Roma, Di Francesco protesta con l'arbitro: «Il Barcellona non ha bisogno di aiuti»

ROMA - Dopo il 4-1 bugiardo al Camp Nou contro il Barcellona, Eusebio Di Francesco non evita le polemiche nei confronti dell'arbitro Makkelie, autore di diversi errori. «Il rigore non fischiato a Dzeko? Già sono bravi di loro e non hanno bisogno di aiuti - ha dichirato l'allenatore giallorosso -. Questa sera sono stati aiutati sia dall’arbitro che da noi. Abbiamo fatto una grande gara sotto il profilo della voglia, della personalità e della fame. Non posso dire niente ai ragazzi, eravamo sotto 3-0 e neanche me n’ero accorto. Dobbiamo però migliorare alcuni aspetti, abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso delle ingenuità ma siamo anche stati sfortunati. Questo risultato è troppo penalizzante. Peccato, ma abbiamo onorato al meglio la gara.

Barcellona-Roma 4-1: due autogol, Piqué e Suarez condannano i giallorossi. Dzeko non basta