Monchi: «Tanti soldi incassati dalla Champions? Io credo nel lavoro»

Il ds giallorosso: «I 71 milioni incassati serviranno per il mercato ma è un discorso futuro, ora pensiamo alla nostra stagione»

ROMA - «Fare la remuntada stasera sarà molto difficile ma state certi che ci proveremo. Di Francesco ha cambiato il modulo e speriamo che questa sarà una notte da sogno per la storia della Roma». Queste le parole del ds giallorosso Monchi: «71 milioni di euro incassati dalla Champions League? Io credo prima nel lavoro che nei soldi. Dopo un anno di lavoro qui conosco meglio la società e l'ambiente. Faremo sicuramente qualcosa per migliorare ma ora pensiamo al presente. Per il futuro avremo tempo», ha concluso il dirigente romanista.