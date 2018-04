Diretta sorteggi Champions League: per la Roma una tra Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid

ROMA – Roma, è il grande giorno. Il sorteggio delle semifinali di Champions League è in programma oggi a Nyon, in Svizzera, e al club giallorosso toccherà una tra Liverpool, Bayern Monaco e Real Madrid. Si terrà alle 13 subito dopo quello di Europa League, in programma per le 12. Niente teste di serie, possibili tutti gli incroci. I club che verranno estratti per primi giocheranno in casa il 24 o 25 aprile, con il ritorno in programma l’1 e il 2 maggio. Il calendario preciso sarà diffuso subito dopo il sorteggio (non cambierà invece quello della Roma in campionato, già previsti gli anticipi di sabato 21 a Ferrara con la Spal e sabato 28 all’Olimpico con il Chievo). La finale è fissata per sabato 26 maggio, a Kiev, capitale ucraina. Segui tutto in tempo reale su www.corrieredellosport.it.

EUROPA LEAGUE: Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid

AGGIORNA LA DIRETTA

13.10 - Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni Uefa: «La Roma ha regalato una notte magica ai propri tifosi».

12.53 - Spalletti in conferenza stampa: «Ribadisco i complimenti alla Roma, ha fatto vedere un calcio importante. Davvero tanta roba. Hanno strameritato quest'impresa, ora è tutto possibile. I meriti non sono miei, ma di Di Francesco».

12.52 - La delegazione della Roma a Nyon è composta dal ds Monchi, dall'ad Gandini e dal dg Baldissoni.

12.50 - Dzeko: «Nessuno credeva in noi e invece abbiamo raggiunto le semifinali. Sono molto felice di poter vedere la Roma al sorteggio di Champions League».

12.48 - De Rossi: «Ora non possiamo pensare ai miracoli. L'obiettivo è quello di andare il più avanti possibile».

12.36 - Di Francesco: «Perché non dovremmo credere che possiamo raggiungere la finale? Questo deve essere il nostro obiettivo. Stiamo raccogliendo i frutti per tutto il duro lavoro che abbiamo svolto. Sono l'allenatore, quindi prendo le lodi proprio nello stesso modo in cui prendo le critiche».

12.21 - Abidal: «Non ho parlato con i miei ex compagni del Barcellona. Nel calcio non c'è logica, bisogna fare le congratulazioni alla Roma. Hanno fatto qualcosa di incredibile. Roma vincitrice della Champions? Tutte le squadre possono crederci, De Rossi è un leader. Ha sempre dimostrato personalità e carattere».

12.20 - Abidal: «La Lazio fuori dall'Europa League? In questa settimana abbiamo visto qualcosa di incredibile. Il destino di ogni squadra può cambiare in pochi minuti, ma da queste partite non puoi che imparare».

12.10 - Strootman: «Abbiamo rispetto per tutti, ma non temiamo nessuno. Arrivati a questo punto, vogliamo la finale».

12.08 - Prima della Champions c'è l'Europa League. Le quattro semifinaliste sono Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia e Salisburgo.

11.58 - Thomas Muller: «I risultati dei quarti sono stati pazzeschi. Adesso non ci sono favoriti».

11.56 - Carragher: «Mi piacerebbe incontrare la Roma - ha dichiarato la bandiera dei Reds a Liverpool Echo -. Non sono brocchi però potrebbero essere influenzati da una grande serata ad Anfield».

11.55 - Oxlade-Chamberlain: «Le persone potrebbero pensare a una semifinale con la Roma, ma guardate cosa ha appena fatto! - ha detto il centrocampsita del Liverpool -. Non importa chi prendiamo, dobbiamo soltanto farci trovare pronti e possiamo battere chiunque».

A Nyon non sarà presente Francesco Totti. La leggenda della Roma ha avuto una forte influenza intestinale e non è partito per la città svizzera.

Alisson: «Ho rivisto la gara col Barça fino alle 5 del mattino»

Monchi esalta Di Francesco: «Scelta modulo da grande tecnico»