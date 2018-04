Real-Juve, Maradona: «Non era rigore! Vazquez si è buttato, come avrei fatto io»

ROMA - La collezione di pareri sul rigore assegnato da Oliver per il contatto tra Vazquez e Benatia non finisce mai. L'ultimo ad iscriversi è stato Diego Armando Maradona che in una diretta su Instagram dalla sua piscina ha parlato dell'episodio più discusso del momento: «Non era rigore per niente. Lucas Vazquez doveva tuffarsi perché era di fianco a Buffon e quello che veniva da dietro, Chiellini o Benatia, voleva rubargli la palla. Vazquez si è tuffato… l’avrei fatto anche io. Sarebbe stato gol del Real al 99%». Il Pibe de Oro poi precisa: «Al 99% sarebbe stato comunque gol del Real, Lucas lo avrebbe realizzato. Però il grande protagonista è lui, per non aver approfittato della palla veloce che gli ha passato meravigliosamente Ronaldo».