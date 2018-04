Berlusconi: «A Madrid ho tifato per la Juventus»

ROMA - "Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva fatto la Roma sarebbe stato ancora più bello". Così Silvio Berlusconi, commentando con alcuni bambini, a San Giuliano di Puglia, una delle tappe in Molise del leader di Forza Italia, la partita di Champions Real Madrid-Juventus dopo il contestato rigore che ha promosso gli spagnoli in semifinale.