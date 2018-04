Liverpool, cauto ottimismo in vista della Roma

LONDRA - Neppure il doppio vantaggio e un altro record di Mohamed Salah sono bastati al Liverpool per evitare l'inatteso passo falso in Premier League, a tre giorni dall'attesissima sfida contro la Roma. Una partita, quella sul campo del West Bromwich, che ha rivelato come i Reds - che pure ancora inseguono il secondo posto in campionato - con la testa fossero già alla gara coi giallorossi.

LIVERPOOL, 5 CHAMPIONS IN BACHECA - La semifinale della Champions League per riannodare i fili della storia: il Liverpool è la squadra inglese più titolata (a livello internazionale, con 5 Coppe dei Campioni), che sogna di tornare in vetta al Continente dopo 13 anni. Ma prima dell'andata contro la Roma, Jurgen Klopp ha trovato il modo per infuriarsi: colpa del terreno di gioco del WBA, troppo secco a suo dire, che avrebbe svantaggiato la sua squadra. Una polemica che neppure il 31/o gol in Premier di Salah ha potuto evitare. Mai nessuno ha segnato più del nazionale egiziano nel campionato inglese a 20 squadre. E con tre giornate ancora a disposizione, l'ex Roma ha addirittura la possibilità di migliorare questo stesso primato, che adesso condivide con Luis Suarez (2013-14), Cristiano Ronaldo (2007-08) e Alan Shearer (1995-96).

LIVERPOOL, DIFESA DI FERRO IN CHAMPIONS - Contro i Baggies il Liverpool ha confermato i molti pregi (su tutti, la prolificità offensiva, 80 gol in 35 giornate) ma anche qualche difetto (le amnesie difensive che hanno consentito la rimonta dei padroni di casa). Se nella circostanza possono valere le attenuanti generiche (distrazione da Champions), toccherà alla Roma sfruttare le debolezze della retroguardia di Klopp, che ha subito più di un gol a partita in campionato. Segnare ad Anfield sarà però importante quanto difficile, se è vero che i Reds hanno subito una sola rete negli ultimi 360' di Champions.

CAUTO OTTIMISMO - A Liverpool regna un cauto ottimismo, consapevoli di essere ritenuti dagli allibratori, e dagli osservatori neutrali, nettamente favoriti rispetto agli intrusi di queste semifinali, ovvero i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Pronostici giustificati soprattutto dall'eccellente stato di forma di Salah, ma anche dal sorprendente rendimento di Roberto Firmino, autore non solo di 25 reti stagionali ma anche di 14 assist.

FIRMINO L'ARMA IN PIU' - Secondo molti, è proprio il brasiliano l'uomo che ha aiutato Salah ad 'esplodere', visto che l'egiziano è il primo beneficiario dell'attaccante della Selecao. Una minaccia in più per la Roma, anche perché sia Salah che Firmino sono già andati a segno nove volte in questa Champions. Quasi un gol a partita per entrambi. A conferma che il palcoscenico internazionale è il più adatto per i due attori-protagonisti dei Reds.