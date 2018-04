Liverpool, Henderson: "De Rossi è un campione. Klopp il migliore al mondo"

LIVERPOOL - "Daniele De Rossi è un calciatore straordinario ed è abituato a giocare certe partite. Noi non siamo esperti qwuanto lui ma proveremo comunque a batterlo". Parola del capitano del Liverpool Jordan Henderson che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'andata di Champions League contro la Roma. "Sarà una semifinale molto complicata per entrambe le squadre ed assai equlibrata. Klopp? E' il miglior tecnico al mondo in questo momento, ha una passione sconfinata per questo gioco ed umanamente è una persona splendida, schietta e pulita. Il Mondiale? Non ci pensiamo affatto, non temo gli infortuni. Per tutti noi adesso ci sono queste due grandi partite con la Roma, la Russa è lontana", ha concluso il capitano del Liverpool.