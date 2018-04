Champions, i tabloid pazzi di Salah: 10 in pagella!

LIVERPOOL - Il risveglio di Liverpool e dei suoi tifosi è stato dolcissimo. Gran parte del merito, ovviamente, va alla trionfale vittoria di ieri contro la Roma, ‘macchiata’ dai quei due gol giallorossi nel finale. Due marcature che lasciano ancora aperta la speranza romanista in vista del ritorno. Reti subite a parte, sui quotidiani inglesi di oggi si celebra la grande prestazione dei Reds, guidati da un Salah straordinario che si prende almeno i tre quarti dei titoli. “Poetry in MOtion” titola il Liverpool Echo, il principale quotidiano cittadino. I giochi si parole su Salah si sprecano. Nelle pagine interne campeggia “Reds on fire, Rome burns”, ovvero “I Reds incendiano, Roma brucia”. Liverpool-Roma, la rassegna della stampa inglese Salah, l’Egyptian King, si prende il voto più alto in pagella: 9. “Celebra nel miglior modo possibile il premio come miglior giocatore della Premier. Bellissimo il primo gol, sontuoso il secondo. E condisce la sua partita-capolavoro con due assist”. Sempre il Liverpool Echo bacchetta però la superbia di Klopp, colpevole di aver tolto dal campo troppo presto Momo: “Solo questa squadra può lasciare aperta una partita dopo un 5-0 di vantaggio”.

FOTO: La stampa inglese celebra Salah



Il Daily Star regala a Salah due titoli: “MOmentous” e “Klopp si MO the merrier”. “Ora il Liverpool dovrà andare a Roma concludere l’opera”, si legge nell’articolo interno. Grande risalto alla prestazione di Firmino, definito “Brasilian Ace”, colui che può condurre il Liverpool alla gloria. Un articolo è dedicato anche all’infortunio di Oxlande-Chamberlain, uscito per una distorsione al ginocchio dopo un quarto d’ora di gioco: “Il suo incubo è la perdita del Mondiale, è una sorta di ‘Ox Agony’”.