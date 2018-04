Anfield, la condanna della Roma: «Comportamento vile, preghiamo per il tifoso ferito»

LIVERPOOL - Dopo gli incidenti del pre partita di Liverpool-Roma che ha visto protagonista un gruppetto di romanisti è arrivata la dura condanna della Roma attraverso un comunicato ufficiale. Un tifoso del Liverpool irlandese di 53 anni è in gravi condizioni.

LA NOTA - Ecco il comunicato: «L'AS Roma condanna con la massima fermezza il comportamento aberrante di una piccola minoranza di tifosi che ad Anfield ha fatto vergognare il club e la stragrande maggioranza dei sostenitori giallorossi perbene», così in una nota, pubblicata sulla versione inglese del sito ufficiale. «Nel calcio non c'è posto per questo tipo di comportamento vile - si legge ancora - e il club sta ora collaborando con il Liverpool, l'Uefa e le autorità. I pensieri e le preghiere del club - conclude il comunicato - sono con il 53enne tifoso del Liverpool in questo momento ospedale e la sua famiglia».