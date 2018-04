Roma-Liverpool, tensione 'Reds': «Lo storico vice lascia Klopp»

LIVERPOOL - Se Eusebio Di Francesco ha caricato la sua Roma chiedendole di credere alla rimonta, c’è invece “maretta” in casa Liverpool a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Champions League all’Olimpico in cui i ‘Reds’ mercoledì dovranno difendere il 5-2 ottenuto ad Anfield. A rivelarlo è il 'Daily Mirror', che sulla sua edizione online pubblica la notizia delle dimissioni di Zeliko Buvac, assistente del tecnico Jurgen Klopp. Liverpool-Roma, la rassegna della stampa inglese «Soprannominato “il cervello”, il 56enne Buvac - si legge nell’articolo del tabloid britannico - è stato il numero due di Klopp anche nel Magonza e nel Borussia Dortmund. Un rapporto che dura ormai dal 1992 e che si è rotto perché Buvac è stato escluso dalle riunioni tattiche decidendo così di lasciare il suo incarico. In panchina nel match pareggiato 0-0 sul campo dello Stoke sabato scorso, Buvac c’era anche nella semifinale di andata vinta 5-2 con la Roma ma si è potuto notare come Klopp in queste occasioni si è confrontato non con lui, suo storico luogotenente, ma con l’altro assistente Peter Krawietz».

