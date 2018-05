Roma, Nainggolan: «Credo nella rimonta. Futuro? Non adesso…»

ROMA – Radja Nainggolan crede nella rimonta. «All’andata loro hanno fatto la differenza in attacco, in queste partite i grandi giocatori ti fanno male se sei distratto – ha detto in conferenza stampa il centrocampista della Roma alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Liverpool -. Tifosi del Liverpool a Roma, la prima volta fu nel 1977 Bisogna essere concentrati per 95 minuti e cercare di ribaltare il risultato. È stato un percorso bellissimo, io ci credo». Il Ninja ha poi sorvolato sul proprio futuro: «Non è il momento di parlarne. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, meglio parlare della partita».

Di Francesco: «Strootman difficilmente ci sarà»