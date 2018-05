ROMA - Il grande giorno è arrivato. Dopo la deludente semifinale d'andata di Anfield persa per 5-2, la Roma di Di Francesco è chiamata ad un'altra impresa stasera all'Olimpico davanti a settantamila spettatori. Il nostro cronista Valerio Minutiello vi racconterà tutti gli aggiornamenti in giro per la capitale, in attesa del fischio iniziale del match contro il Liverpool di Salah previsto alle ore 20.45.

A Twitter List by CorSport