Bayern Monaco, che stile! Heynckes e Muller: «Non è stata colpa dell'arbitro»

ROMA - Una grande lezione di stile arriva dal Bayern Monaco, eliminato dal Real Madrid in semifinale di Champions League anche per alcuni errori piuttosto evidenti dell'arbitro Cakir. Nel dopo partita però non c'è stato alcun riferimento alla direzione di gara da parte del tecnico e dei giocatori bavaresi che già lo scorso anno furono beffati in modo analogo dal Real ai quarti di finale con Ancelotti in panchina. A parte gli sfoghi social di Vidal e Boateng, per il resto la reazione del Bayern e di tutta la stampa tedesca è stata all'insegna del fair play nonostante i tre penalty negati al Bernabeu.

«C'era almeno un rigore per noi, ma non posso parlare dell'arbitro in una serata in cui abbiamo sbagliato tanto - ha detto Jupp Heynckes a fine gara -. Nelle due partite siamo stati migliori del Real Madrid, purtroppo abbiamo trovato un grande Keylor Navas». Stessa linea seguita anche da Thomas Müller: «L'arbitro ha fatto un buon lavoro, non abbiamo perso per colpa sua. Keylor Navas è stato fenomenale, ha salvato il Real Madrid in molte occasioni». Anche sui quotidiani, Kicker alla Bild, nessuna traccia degli errori arbitrali, nemmeno per il clamoroso mani di Marcelo, nessuna enfasi data al "ratones" urlato da Vidal. Solo grandi complimenti al Bayern, nonostante la cocente eliminazione.