Roma, procedimento Uefa contro Pallotta: «Condotta impropria»

NYON (SVIZZERA) - La Commissione disciplinare, etica e di controllo della Uefa ha aperto un procedimento sul presidente della Roma, James Pallotta, per «condotta impropria» dopo il ritorno della semifinale di Champions League di mercoledì contro il Liverpool che ha visto De Rossi e compagni battere 4-2 i 'Reds' senza però riuscire a staccare il pass per la finale di Kiev. Al termine del match dell'Olimpico il massimo dirigente romanista si era reso protagonista di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var dopo essersi lamentato per le decisioni arbitrali. La società giallorossa è invece chiamata a rispondere di accensione di fumogeni (stessa accusa mossa anche ai 'Reds'), organizzazione insufficiente e scale bloccate. Tutti i procedimenti saranno esaminati il prossimo 31 maggio.