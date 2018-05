Liverpool, Salah non salterà il Ramadan ma promette una grande finale

LIVERPOOL - Non salterà il Ramadan ma promette lo stesso una grande prestazione sabato a Kiev contro il Real Madrid. Lo assicura Mohamed Salah, stella del Liverpool di fede musulmana, che dal 16 maggio sta osservando la pratica di astensione da cibo, alcol e sesso durante il giorno, prevista dalla più importante ricorrenza del mondo islamico. Lo riporta il quotidiano egiziano Al-Masry Al-Youm citando fonti vicine al giocatore

Gli atleti musulmani avrebbero in realtà la possibilità di astenersi dal Ramadan, ma Salah già in passato non ha mai preso questa decisione, rimanendo fedele alla pratica religiosa. Il dibattito in Inghilterra è aperto: alcuni nutrizionisti temono un calo delle prestazioni dovuto al digiuno.