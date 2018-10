Champions League Psg-Napoli, dirige Zwayer. Barcellona-Inter: Hategan

NAPOLI - Fischietto tedesco per il Napoli: sarà l'arbitro Felix Zwayer a dirigere la sfida tra Paris Saint Germain e Napoli, in calendario mercoledì sera, al Parco dei Principi, e valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Zwaywe avrà come assistenti Thorsten Schiffner e Marco Achmüller; addizionali Tobias Stieler e Sascha Stegemann. Quarto uomo Eduard Beitinger.

BARCELLONA-INTER - Ovidiu Hategan, arbitro della Romania, dirigerà l'incontro tra Barcellona a Inter, gara di Champions League in programma mercoledì al Camp Nou. Hategan sarà assistito dai connazionali Octavian ?ovre e Sebastian Gheorghe, con Radu Petrescu e Sebastian Col?escu come addizionali. Il quarto uomo sarà Radu Ghiunguleac.