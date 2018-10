Champions League Psg-Napoli 2-2, il tabellino

PARIGI - Rimpianti per il Napoli, vicinissimo a fare il colpaccio al Parco dei Principi: in vantaggio con Insigne nel primo tempo, i partenopei subiscono l'autogol di Mario Rui al quarto d'ora della ripresa per poi tornare sopra al Psg con Mertens. Di Maria in pieno recupero salva i parigini.

PSG (4-3-3): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (1' st Kehrer); Verratti (38' st Diaby), Rabiot; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani (31' st Draxler). A disposizione: Choupo-Moting, N'Soki, Cibois, Nkunku. Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon (43' st Rog), Mertens (39' st Milik), Insigne (8' st Zielinski). A disposizione: Karnezis, Hysaj, Malcuit, Diawara. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Zwayer

MARCATORI: 29' pt Insigne (N), 16' st aut. Mario Rui (N), 32' st Mertens (N), 48' st Di Maria (P)

NOTE: Ammoniti: Marquinhos, Draxler (P), Mertens, Mario Rui, Callejon, Maksimovic, Ospina (N). Recupero: 2' e 5'. Calci d'angolo: 6-2 per il Psg

