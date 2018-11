Champions League, l'Inter si qualifica agli ottavi se...

ROMA - Non servono grandi calcoli nell'ultimo turno per l'Inter. Dopo il ko di Wembley l'Inter non è più padrona del proprio destino perché ora, pur avendo gli stessi punti del Tottenham, è terza avendo segnato un gol in meno in trasferta negli scontri diretti. Nell'ultimo turno la squadra di Spalletti affronta il Psv in casa mentre gli Spurs vanno a Barcellona: i nerazzurri devono fare un punto in più dei londinesi, quindi in caso di successo contro gli olandesi devono sperare in un pareggio o in una vittoria della squadra di Valverde. Le statistiche sorridono all'Inter: il Barcellona non perde in casa in Champions dal 1 maggio 2013 contro il Bayern e si presenterà l'11 dicembre con un'imbattibilità lunga 2050 giorni.

