Champions: Liverpool-Napoli, i migliori e i peggiori

I MIGLIORI DEL LIVERPOOL

Salah 7,5

Il gol che segna rientra pienamente nel suo repertorio. Lo realizza mettendo uno scatto dentro l’altro in meno di 10 metri. Col primo beve Mario Rui e prende slancio, col secondo salta per la prima volta Koulibaly e poi Ospina gli spalanca la porta. Quando sta così (e accade spesso...) è imprendibile. Poi assist, altri scatti, altri pericoli.

Alisson 7,5

Milik è a due metri dalla porta, sta per tirare, mancano pochi secondi alla fine. Tocca a lui, a nessun altro, e questo fenomeno è pronto, fa un balzo e gli respinge la palla col corpo. E’ la parata che vale la qualificazione.

Robertson 7

E’ l’arma che Klopp sgancia fin dall’inizio, allargando il fronte d’attacco dei Reds. Callejon inizia a seguirlo dopo un quarto d’ora, quando lo scozzese ha già preso il largo.

Klopp (all.) 7

I vice campioni d’Europa vanno avanti in un girone difficilissimo. Questa vittoria è meritata al cento per cento.