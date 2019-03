Juventus, video e hashtag #GetReady per la remuntada

ROMA - «Alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle». E' questo lo slogan della Juventus per lanciare la carica in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Ai bianconeri serviranno due gol per rimontare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano e un altro per eliminare Simeone ed evitare la lotteria dei rigori, il club bianconero chiama a raccolta tutto il mondo juventino con un video appena pubblicato sui profili social ufficiali della società:

Nuova maglia Juve senza strisce nel 2019-20? Ecco le anticipazioni

«Non credere a quello che hai visto, la notte può ingannare», i messaggi con i video dei gol dei Colchoneros, «ma non può farlo per sempre», prosegue il video con le immagini di Ronaldo che carica la squadra. «Alcune notti portano incubi, altre cullano i sogni se ti prepari a viverle». la conclusione con i gol di Platini, quelli di Del Piero e Nedved nel 3-1 al Real del 2003, ancora con le immagini di Cristiano che appare, pronto a piegare di nuovo la storia ai suoi piedi. «Get Ready to Comeback», la Juve ci crede.