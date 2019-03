Diretta Porto-Roma: De Rossi, gol e infortunio

OPORTO - Porto e Roma stanno pareggiando 1-1 nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League in Portogallo (andata 2-1 per i giallorossi). Finora decidono le reti realizzate da Soares al 26' e De Rossi su rigore al 37'. Il capitano della Roma è uscito per infortunio muscolare nel finale del primo tempo: al suo posto in campo Pellegrini.

Stiamo seguendo la partita di Oporto con la nostra diretta testuale con cronaca, heat map, numeri e statistiche in tempo reale dal Do Dragao.

Nel frattempo arrivano dalla Francia novità sul futuro di Paulo Sousa, che secondo l'Equipe venerdì firmerà con il Bordeaux. Una soluzione che escluderebbe il suo arrivo alla Roma.

Il prepartita della sfida in Portogallo è stato animato dall'intervista di Totti, che ha prima bacchettato Capello sulla formazione scelta da Di Francesco e poi ha scherzato in diretta tv con Ilaria D'Amico sul prossimo rinnovo di Buffon con il Psg.