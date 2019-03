Manolas è una furia: «E' una vergogna!»

ROMA - Kostas Manolas non ci sta: "È una vergogna che l'arbitro non sia andato a vedere il fallo", dice il centrale greco della Roma, parlando del fallo di Marega su Schick nei minuti finali del 2° tempo supplementare. "E' un fallo netto - dice a Sky nel dopo partita - Che spiegazioni ha dato l'arbitro? Non capisco perché sempre a noi succedono queste cose. Anche l'anno scorso (contro il Liverpool, ndr) non ci hanno dato due rigori, ma ora c'è il Var, non esistono le scuse".

FOTO, FLORENZI IN LACRIME

Sgambetto a Schick: la sequenza del rigore non dato alla Roma

DE ROSSI: «DI FRANCESCO? NON SO COSA ACCADRA'» - "Il risultato va accettato, anche se la modalità è terribile da accettare". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, a Sky dopo l'eliminazione per mano del Porto negli ottavi di Champions. "Sono fiero di questo gruppo - aggiunge - Penso che meritavamo di passare, anche se loro sono una squadra forte". E a proposito della posizione di Di Francesco, De Rossi chiarisce: "Rimango della mia opinione. Non so che succederà ma nessuno toglierà al mister ciò che ha fatto l'anno scorso e che ha fatto quest'anno. Questi sono dibattiti che fate voi, non noi". "Il risultato va accettato per quello che è - ha proseguito De Rossi ai microfoni dell'emittente satellitare - Sicuramente la modalità è terribile da accettare perché siamo una squadra un po' particolare, viviamo di alti e bassi, sicuramente oggi non abbiamo fatto una partita perfetta, però ho visto un gruppo di giocatori e di uomini seri che ci tenevano tanto e secondo me non meritavamo di uscire così, sarebbe stata dura anche perdere o vincere ai rigori, però magari era meglio, invece di un rigore così al 120' minuto. Potevamo vincere 2-0 all'andata, abbiamo subito un solo tiro in porta e meritavamo di vincere meglio, oggi hanno fatto di più loro. Il calcio è così", aggiunge il capitano che lamenta "la poca continuità nei risultati in campionato, però sono dibattiti che fate voi, noi non li facciamo. Noi da domani ricominciamo a lavorare col nostro allenatore per preparare la partita con l'Empoli e poi quella con la Spal. Il resto lo deciderà lui, la società, non noi e soprattutto non in televisione", chiude De Rossi che sul suo infortunio dice: "penso di essermi stirato. Peccato, anche perché mi sentivo abbastanza bene".