Champions League, in vendita i biglietti per la finale: tutti i dettagli

ROMA - Si apre la frenetica caccia al biglietto: dalle ore 14 di oggi, esclusivamente sul sito Uefa.com, partirà la vendita per i tagliandi della finale di Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid del prossimo 1 giugno (ore 21) che potranno essere acquistati fino alle 14 del 21 marzo. Sono a disposizione dei tifosi e del pubblico generico 38.000 biglietti sui 63.500 totali (la capienza dello stadio per la finale): le due squadre finaliste riceveranno 17.000 tagliandi a testa, mentre 4.000 saranno a disposizione dei tifosi di tutto il mondo (totale 38.000, appunto). I ticket rimanenti saranno assegnati al comitato organizzatore locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali, ai partner commerciali, alle emittenti e al programma di corporate hospitality. In caso di domanda superiore alla disponibilità, verrà effettuata un'estrazione per assegnare i biglietti al termine del periodo di vendita.

Champions, festa al Camp Nou: Messi trascina il Barcellona ai quarti

CATEGORIE DI PREZZO - I biglietti per il pubblico neutrale saranno messi in vendita secondo queste categorie di prezzo: Categoria 4: €70, Categoria 3: €160, Categoria 2: €450, Categoria 1: €600. Previsti anche dei "Pacchetti Giovani" (400 tagliandi) a €140 (due biglietti Categoria 2 – un adulto e un giovane sotto i 14 anni – venduti al prezzo scontato della Categoria 4) e dei biglietti per spettatori diversamente abili a €70 (al costo della Categoria 4 e con un biglietto gratuito riservato all'accompagnatore). I costi di spedizione sono inclusi nei prezzi di tutti i biglietti. Importante ricordare che ogni persona potrà richiedere un massimo di due biglietti che saranno personalizzati e ciascun richiedente dovrà fornire i propri dettagli personali sul portale biglietti. I richiedenti verranno informati via email entro il 5 aprile sia in caso di esito positivo che negativo dell'acquisto.

JUVE, FEBBRE CHAMPIONS - Avvisati, dunque, i tifosi della Juventus che non vorranno aspettare di sapere se la squadra di Allegri sarà in finale o meno e vorranno da subito imbattersi nella caccia al biglietto scommettendo sui bianconeri presenti al Wanda il prossimo giugno. Per chi riuscirà a muoversi per tempo e si accaparerrà il tagliando, vivrà l'emozione di sedere di nuovo dentro allo stadio dell'Atletico, squadra che alla mente dei sostenitori juventini rimanda a ricordi recentissimi molto piacevoli.