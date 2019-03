Ajax-Juve, Neres: «Cercheremo di fare un altro miracolo»

ROMA - "Cercheremo di fare un altro miracolo". Convocato per la prima volta dal Brasile, David Neres si proietta verso la prossima sfida di Champions contro la Juventus. L'esterno dell'Ajax mette in chiaro che "giocheremo il calcio che abbiamo giocato contro Bayern, Benfica e Real Madrid. Non possiamo avere paura. E' chiaro che dall'altro lato c'è una grande squadra ma la cosa più importante è giocare come sappiamo".

OVERMARS RINNOVA - Intanto è ufficiale il rinnovo di Marc Overmars che resterà ancora a lungo direttore sportivo dell'Ajax. L'ex attaccante ha rinnovato fino al 2024: sfuma dunque il suo possibile approdo all'Arsenal, che aveva già incassato il no di Ramon Monchi, tornato al Siviglia. I Gunners sono ancora alla ricerca di un sostituto di Sven Mislintat, via da Londra il mese scorso. (In collaborazione con Italpress)