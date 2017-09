Ibrahimovic, rientro vicino: è nella lista Champions del Manchester United

L'attaccante potrà essere impiegato in Europa, per il ritorno in campo dopo l'infortunio al ginocchio di aprile è questione di settimane

ROMA - Rientro in campo più vicino per Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere questione di settimane. Un recupero lampo, a tempo di record, visto che l'attaccante svedese si era infortunato al ginocchio destro lo scorso 20 aprile nella partita di Europa League contro l'Anderlecht. L'indizio è la lista per la Champions League presentata dal Manchester United: c'è anche il nome di Ibra nell'elenco. Mourinho, dunque, pensa di poter sfruttare almeno per le gare di ritorno l'ex giocatore di Juventus, Milan e Inter. E a festeggiare il ritorno di Ibra c'è anche il suo diretto concorrente per una maglia di punta centrale, Romelu Lukaku: «Speravo che tornasse al Manchester United, abbiamo bisogno della sua personalità e Zlatan ci aiuterà a vincere il titolo. La competizione non mi spaventa», ha detto il belga che condivide con Ibrahimovic lo stesso procuratore, Mino Raiola. L'inquietante statua di Ibrahimovic

Lista Uefa per la Champions League, cosa prevede il regolamento?

Ogni club deve inviare due liste dei calciatori, la Lista A e la Lista B. La prima è stata già inviata (il termine scadeva a mezzanotte di venerdì scorso) e viene verificata e convalidata dalla Uefa. La seconda invece va inviata entro le 24 del giorno che precede ogni singola partita. Nella Lista A si può inserire fino a un massimo di 25 giocatori, con almeno due portieri. Sono otto i posti riservati ai calciatori cresciuti a livello locale (sono giocatori cresciuti nel club o cresciuti nella federazione). Se una squadra ne ha meno di otto, si abbassa il numero di giocatori che può essere inserito in lista.

La Lista B

Un giocatore può essere inserito nella Lista B se è nato dopo l'1 gennaio 1996. I club possono inserire un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione.