Portogallo-Messico 2-2: il romanista Moreno firma il pari al 92'

ROMA - Un pari spettacolare e ricco di emozioni, che porta la firma del romanista Hector Moreno, quello uscito fuori dal match di Confederations Cup tra Portogallo e Messico. È infatti il nuovo difensore della Roma a pareggiare in pieno recupero dopo che i campioni d'Europa in carica, guidati in campo da un Cristiano Ronaldo appannato e forse nervoso per l'indagine del fisco spagnolo che potrebbe portarlo a salutare il Real Madrid, erano passati due volte in vantaggio.

IL PRIMO TEMPO – Santos schiera i suoi con un 4-4-2 in cui davanti ad affiancare Ronaldo è Nani, preferito al neo milanista André Silva. Più spregiudicato invece il 4-3-3 scelto dal colombiano Osorio per i centroamericani, con gli occhi puntati sul nuovo difensore giallorosso Hector Moreno e il ‘Chicharito’ Hernandez centravanti. Confederations Cup, Portogallo-Messico 2-2: il romanista Moreno ferma CR7 Grande avvio dei messicani, che partono a ritmi elevatissimi schiacciando i lusitani nella propria metà campo. Un contesto tattico in cui il romanista, centrale di sinistra nella difesa a quattro, è l’uomo deputato a imbastire la manovra dalle retrovie. La grande pressione non porta però occasioni nitide e dopo un quarto d’ora si vede anche il Portogallo, ma Quaresma col mancino non inquadra lo specchio della porta. I lusitani entrano così in partita e vanno in gol al 20’, quando è però il Var a salvare i messicani: un gran sinistro al volo di Ronaldo si stampa sulla traversa, la palla arriva poi in qualche modo a Pepe che insacca ma l’arbitro argentino Pitana - con l’assistenza video - annulla dopo un paio di minuti per un fuorigioco addirittura precedente al tiro di CR7. Il gol è buono invece al 34’ (un minuto dopo la parata di Ochoa sul tentativo di Carvalho) quando Ronaldo va via sulla sinistra prendendo d’infilata la mal piazzata difesa messicana e fa passare la palla tra tre avversari per servire Quaresma - lasciato solo da Hector Moreno rimasto a metà strada - freddo poi nel dribblare il portiere per depositare la palla nella porta vuota. L’ex interista ci riprova due minuti dopo ma sfiora soltanto la doppietta, con il pallone calciato di sinistro che sibila a lato del palo. Roma, Moreno firma il gol in extremis: pari tra Messico e Portogallo Nel miglior momento dei portoghesi, ora padroni del campo, arriva però il pari del Messico: su un cross dalla sinistra Guerreiro liscia in area, la palla arriva a Vela che pesca al centro dove il Hernandez non si fa pregare e di testa fa 1-1. E il ‘Chicharito’ avrebbe anche la chance per il sorpasso, ma dopo una bella combinazione tra Vela e Jimenez sulla destra calcia alle stelle una sorta di rigore in movimento dal centro dell’area.

LA RIPRESA – Si va al riposo sull’1-1 e al rientro in campo il gioco riprende con gli stessi ventidue calciatori. I primi cambi al 57’: nel Messico fuori Vela e dentro Giovani Dos Santos mentre tra i lusitani Gelson Martins rileva Nani e Adrien Silva prende il posto di Moutinho. Come nel primo tempo sono i sudamericani inizialmente ad avere il predominio territoriale, che però non si tramuta in occasioni da rete. Al 66’ così Osorio cambia ancora, richiamando in panchina Salcedo per inserire Araujo e il Messico conquista subito una punizione (ammonito neo entrato Adrien Silva) che Layun calcia però alle stelle. Moreno, gol in pieno recupero e sui social diventa il nuovo Ramos Chance da piazzato anche per il Portogallo al 73', quando Ronaldo costringe al giallo il capitano messicano Guardado, ma i messicani si salva senza troppi affanni. Ultimo cambio messicano al 79', con Peralta al posto di Jimenez. E subito dopo c'è un lampo per parte: prima Quaresma calcia forte ma troppo centrale per impensierire davvero Ochoa e poi, sul ribaltamento di fronte, è Giovani Dos Santos a superare due avversari per poi però calciare fuori. Confederations Cup Russia 2017: lo spettacolo della cerimonia d'apertura All'82' fuori anche il portoghese Quaresma, sostituito dal neo milanista André Silva che appena due minuti dopo chiama il portiere centroamericano alla prodezza per neutralizzare in tuffo la sua conclusione. Ochoa non può invece nulla all'86' quando su uno spunto del velocissimo Gelson Martins viene beffiato da un tiro di Cedric deviato da un compagno. La gara si accende così nel finale e dopo l'errore di Hernandez, che cicca in area la palla del possibile nuovo pari, sono ancora i lusitani ad andare vicinissimi al tris con lo scatenato Gelson Martins che danza in area e in girata sfiora il palo. Victoria Lopyreva, la "zarina" di Russia accende la Confederations Cup La gara sembra ormai finita ma su un corner al 92', in pieno recupero, sbuca la testa del romanista Hector Moreno che sovrasta José Fonte e fa 2-2 facendosi perdonare l'incertezza sul primo gol portoghese. Un risultato che fa sognare i tifosi giallorossi e rende felice la Russia padrona di casa, ora capolista solitaria con tre punti nel girone A grazie al 2-0 rifilato nel match di apertura alla Nuova Zelanda.

